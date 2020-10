Grote zorgen over oplopende coronacijfers in Roosendaal: ‘Hou je in vredesnaam aan de regels’

Net als in de rest van Nederland, laait het coronavirus ook in Roosendaal op. Daarbij worden veel meer besmettingen gemeld dan bij de eerste golf, zegt Van Midden: ,,Het is overal raak, van de stad tot in de dorpen.’’



Grootste brandhaarden de afgelopen twee weken? De wijk Tolberg, met 41 positieve gevallen goed voor bijna één zesde van alle besmettingen. Ook Groot Kroeven (37) en Kortendijk (35) scoren hoog. Vooral in de leeftijd van 19 tot en met 49 jaar.



Van Midden: ,,Ook in de dorpen lopen deze cijfers op. We zien twintig besmettingen in Wouw, tien in Wouwse Plantage. Enorme getallen voor zulke kleine dorpen.’’