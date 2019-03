Grote zoektocht naar mogelijke ontvoerder in Roosendaal: ‘Vrouw op kruising in busje getrokken’

ROOSENDAAL - De politie is vrijdagochtend in de omgeving van Roosendaal een grote zoekactie begonnen vanwege een mogelijke ontvoering. Volgens verschillende ooggetuigen is een vrouw op een kruising in een bestelbusje getrokken door de bestuurder. Die zou vervolgens in volle vaart zijn weggereden.