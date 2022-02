Grote verslagenheid als Niek onderuit gaat, al blijft hij in café Tivoli de ‘Held van Nispen’

Uitstel rechtszaak over bouwplan Roosendaal­se­straat Wouw vanwege ziekte

WOUW - De rechtszaak over het stilleggen van de bouw in de Roosendaalsestraat in Wouw is tot nader order uitgesteld. Die zaak had eigenlijk vrijdagochtend moeten dienen in de rechtbank in Breda, maar de gemeente Roosendaal heeft om uitstel gevraagd: door ziekte kunnen vertegenwoordigers van de gemeente niet aanwezig zijn.

3 februari