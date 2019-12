Grote verhuisoperatie stadskantoor Roosendaal

Het stadskantoor aan Stadserf staat aan de vooravond van een grondige renovatie. Het gedateerde gebouw moet energiezuiniger en veel gebruiksvriendelijker worden. ,,Dit pand is op. De renovatie is echt hard nodig. We zijn al weken bezig met de voorbereiding van deze verhuizing. Tot en met het weekend zijn we bezig. Maandag hopen we alles over te hebben zodat iedereen dan vanuit Mariadal kan werken".