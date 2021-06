Grote twijfels over 3,5 ton voor tijdelijke transformatie van EKP-gebouw: ‘Hebben we hier écht wat aan?’

Politiek Roosendaal loopt nog niet massaal in polonaise voor het plan van wethouder Klaar Koenraad. Die wil in het voormalige EKP-gebouw aan het Kadeplein voor vijf jaar een tijdelijke duurzaamheidscampus opzetten: inwoners, bedrijven, onderwijs en organisaties moeten elkaar daar ontmoeten om de verduurzaming van Roosendaal én de rest van West-Brabant te versnellen.



VVD’er Sanneke Vermeulen is zich een hoedje geschrokken van die 3,5 ton die de gemeente daar tegenaan wil smijten: ,,Trek er liever iets meer voor uit en kom met een structurele oplossing. Dan hebben we hier ook écht iets aan met z’n allen.’’ Vindt ook Wim van Oosterhout (CDA): ,,Nu lijkt het idee: we hebben geld en we hebben een pand, hoe vullen we dat in?’’