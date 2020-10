Grote stroomstoring in Roosendaal en omliggende dorpen, 19.310 huishoudens zonder stroom

Werken bij de milieu­straat tijdens topdrukte: ‘We krijgen hier veel shit over ons heen’

10:28 ROOSENDAAL - ,,Zo, en nu heb je corona", zei een boze man tegen Lenie Besemer nadat hij op de tafel voor haar spuugde. Dit gebeurde aan het begin van de coronacrisis. Vrolijker is het er niet op geworden bij de milieustraat in Roosendaal, waar de medewerkers van Saver dagelijks ladingen beledigingen over zich heen krijgen.