Grote brand Roosendaal breidt zich niet verder uit, nog wel veel bluswerk

Dronken bestuurder rijdt muurtje omver in Sint-Willebrord

11:28 SINT-WILLEBRORD - Een bewoner van de Gagelrijzen in Sint-Willebrord werd in de nacht van zaterdag op zondag abrupt wakker gemaakt door een harde klap. Toen de man naar buiten ging, zag hij dat een afscheidingsmuurtje tussen zijn huis en dat van zijn buren was vernield.