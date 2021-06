Grote schermen bij EK kunnen, maar kroegbazen in Roosendaal huiveren bij eventuele juichmomenten

Nieuwe boeken over legendari­sche Wright Fly­er-vlucht: ‘Na een eeuw praten de mensen er nóg over’

24 juni ETTEN-LEUR - Als Arie de Bruin Etten-Leurenaren ernaar vroeg kon bijna iedereen boven een bepaalde leeftijd spontaan verhalen oplepelen over die legendarische vlucht, in 1909 bij de Leur. ,,Liedjes die grootouders erover zongen, verhalen die ouders vertelden. De vlucht heeft hier al die jaren voortgeleefd in de hoofden van mensen. Het moet écht iets bijzonders zijn geweest.”