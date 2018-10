Grote roos op wit gebouw Bredaseweg Roosendaal

Roosendaal trekt opnieuw één miljoen euro uit voor startersle­nin­gen

6:00 Roosendaal trekt opnieuw extra geld uit voor startersleningen. Het gaat om een bedrag van één miljoen euro. De pot van twee miljoen euro die hier in 2017 nog voor apart is gezet, is namelijk bijna leeg. Verantwoordelijk wethouder Toine Theunis: ,,En we willen niet dat er een wachtlijst ontstaat.''