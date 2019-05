Grote ravage door ongeluk tussen twee auto's op N640 bij Oud Gastel

Heemkunde­kring is al weken aan het inpakken voor de verhuizing uit Mariadal: ‘Niet alles kan mee’

10:00 ROOSENDAAL - In de grote zaal schroeven een paar kranige mannen net een joekel van een wandrek uit elkaar. Even verderop wordt gesteggeld of het flinke pakket dat tegen de muur staat gelabeld moet worden met ladekast of ladeNkast.