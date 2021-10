Grote politiecontrole in West-Brabant: trouwstoet gestopt, drugs gevonden, bestuurders opgepakt

MARKIEZATEN - De politie West-Brabant hield donderdag een grote controle met andere overheidsinstanties in het district De Markiezaten. Ze wilden vooral informatie inwinnen en criminelen opsporen. Bij de actie werden drugs gevonden en telefoons in beslag genomen. Meerdere mensen werden opgepakt.

Auto's met kentekenplatenherkenning reden rond en agenten stopten interessante voertuigen. In totaal werden 125 wagens aan de kant van de weg stilgezet en gecontroleerd.

De resultaten

Een trouwstoet van 23 voertuigen is op Tholen stilgezet vanwege asociaal rijgedrag. Alle inzittenden zijn gecontroleerd. Op een andere locatie werden vier telefoons in beslag genomen van een bestuurder van een buitenlandse huurauto.

Twee mannen uit België (22 en 24) werden gearresteerd, omdat in hun auto 500 gram hennep werd ontdekt. Een 55-jarige man uit Bergen op Zoom maakte het nog een stuk bonter: in zijn wagen is vijf kilo hennep gevonden in een verborgen ruimte. Deze bestuurder is in de cel gezet voor verhoor.

Auto tegen huis gereden in Bergen op Zoom

Drie automobilisten weigerden te stoppen, wat resulteerden in achtervolgingen. In een van deze situaties wisten de inzittenden weg te komen, nadat ze op de Amarildijk in Roosendaal tegen een bestelauto reden. De identiteit van deze personen is bij de politie bekend. Later werd in de achtergelaten wagen amfetaminepasta en hennep gevonden.

Bij een andere achtervolging knalde de vluchtende auto tegen de gevel van een huis aan de Noordsingel in Bergen op Zoom. De 18-jarige bestuurder uit Halsteren werd aangehouden. In zijn auto lagen een mes en een taser.

Dure kleding en een opzichtige levensstijl

Tijdens de actie wonnen de overheidsdiensten informatie in over criminelen. ,,Grote auto’s, dure kleding en een opzichtige levensstijl, onduidelijk is waar het vermogen vandaan komt. Mogelijk is het afkomstig uit criminele activiteiten, dan is iemand al gauw verdacht van witwassen", meldt de politie. De instanties checkten donderdag onder andere op mogelijk crimineel verkregen geld en goederen.

Voor de controles in Roosendaal, Rucphen, Tholen en Bergen op Zoom werkten de politie samen met de Belastingdienst, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Marechaussee.