Grote loods uitgebrand in Wouwse Plantage, blussen duurt tot ver in de ochtend

Site vol met tips voor Roosenda­lers om stad in de corona-zo­mer (opnieuw) te laten ontdekken

16 juni ROOSENDAAL - Zes bijzondere plekjes om te picknicken in Roosendaal. Of acht horecazaken die je zeker eens geprobeerd moet hebben in de stad. Of hoe je zo goed mogelijk het vakantiegevoel kunt creëren in de eigen achtertuin of op het balkon. Of een overzicht van de mooiste fietsroutes in en om Roosendaal of ene planning van de aankomende serie zomeravondconcerten op het carillon van de Sint Jan.