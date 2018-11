Grote lading heroïne gevonden in Roosendaal na dagenlange achtervolging door Italiaanse recherche

VIDEO Damhert in tuin Prinsen­beek, instanties kwamen niet opdagen: ‘En nu is hij dood’

13:43 PRINSENBEEK – Een damhert dat in de nacht van woensdag op donderdag voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd op de A58 bij Etten-Leur, is afgeschoten op last van de politie. Onbegrijpelijk, vindt Nico van den Beemd uit Prinsenbeek. Het beest heeft woensdag de hele dag in zijn tuin doorgebracht. ,,Er waren ook andere manieren.”