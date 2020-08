Grote klant minder en corona; schadehersteller Steur in Oudenbosch failliet

Gaat carnaval 2021 door? Zo denkt jóuw gemeente erover

25 augustus WEST-BRABANT - Fanatieke carnavalsvierders moeten nog enkele weken geduld hebben voordat duidelijk wordt of hun lievelingsfeest in 2021 doorgaat, en zo ja: op welke wijze. Een rondje langs West-Brabantse organisaties leert dat Geertruidenberg tot nog toe alleen staat in de beslissing een jaar over te slaan.