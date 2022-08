Grote heidebrand in Schijf moeilijk te blussen: ‘Je kon erop wachten dat hier brand zou ontstaan’

SCHIJF - Een groot stuk heide aan de Achtmaalsebaan in Schijf staat vrijdag in brand. De brandweer rukte groots uit en is met 17 wagens aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. In een NL-alert zijn mensen in de omgeving gewaarschuwd en geadviseerd uit de rook te blijven.