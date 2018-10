Grote drugsactie in Roosendaal en Rucphen: vier aanhoudingen, drugs en duizenden euro's aangetroffen

Zoekingen

Na deze aanhouding werden op vier locaties zoekingen gedaan, namelijk in een bedrijfspand aan de Lindenburg, een woning aan de Susannadonk, een garagebox in dezelfde buurt en een woning aan de Dingenadonk. In de woning aan de Susannadonk werden softdrugs en een paar duizend euro in beslag genomen. In de woning aan de Dingenadonk werd een handelshoeveelheid hard- en softdrugs gevonden. Verder werden computerapparatuur en minimaal 15.000 euro aan contant geld in beslag genomen. In de wijk Langdonk werden ook twee auto's en twee bromfietsen in beslag genomen, omdat deze gebruikt zijn bij het dealen van de drugs.