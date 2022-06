Grote brand in loods van manege Wouwse Plantage, zeer veel rookontwikkeling

Oudenbos­sche stelt de vraag: ben jij de baas over je smartphone? Of is je telefoon de baas over jou?

OUDENBOSCH - De lift doet er negen seconden over om ‘haar’ verdieping te bereiken. En in die negen seconden heeft Jamie Nederpel vaak haar telefoon al vast. ,,Ik heb wel een boek geschreven over hoe je bewuster met je smartphone om kunt gaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik onfeilbaar ben, hè.”

11 juni