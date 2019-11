Grote brand bij bedrijvencomplex op Borchwerf in Roosendaal, forse schade bij transporteurs en groothandel

UPDATEBij een bedrijfscomplex aan de Bosstraat in Roosendaal, op bedrijventerrein Borchwerf, heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer was met veel voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden.

Het gaat om een gebouw waarin verschillende ondernemingen zijn gevestigd. Meerdere transportbedrijven en een groothandel in nagelartikelen zijn getroffen door de brand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De materiële schade is fors.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde rond kwart over drie vannacht dat het blussen nog zeker enkele uren zou gaan duren. Op dat moment waren nog veel brandweerlieden met blusmaterieel bezig, maar ook met een grote grijper om inzakkende wanden van het brandende complex uit elkaar te trekken, en zo beter bij de brandhaard te kunnen.

Blussen aan beide zijden

Over de oorzaak van de brand, die kort voor middernacht ontstond in de nacht van zondag 10 op maandag 11 november, is ook nog niets bekend. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ en probeerde via beide zijden van het pand zo veel mogelijk vlammen te doven.

Het bedrijf Merktrans is een van de getroffen transportondernemingen, bevestigt eigenaar Mesut Seker, die deze nacht ter plekke is om te zien of er nog wat te redden valt. Hij woont elders in Roosendaal en werd door een ondernemer iets verderop in de Bosstraat gewaarschuwd dat er iets aan de hand was.

Ontploffende lpg-tanks

Volgens Seker zou de brand bij zijn buren, ook een vrachtvervoerbedrijf, zijn ontstaan. ,,We hebben daar ook enkele knallen gehoord", zegt hij. ,,Dat moeten ontploffende lpg-tanks zijn geweest, van personenauto's bij het bedrijf van de buren.”

Van zijn eigen Merktrans, een onderneming met zowel vrachtwagens voor containervervoer als bestelwagens voor pakketbezorging, zijn bijna geen voertuigen verloren gegaan. ,,Op één vrachtwagen na, die nog binnen staat. Ik hoop dat die misschien ook nog kan worden gered. Al besef ik dat dat waarschijnlijk moeilijk zal worden.”



Volledig scherm De brand in Roosendaal treft meerdere transportondernemingen, die in feite onder één dak gevestigd zijn. © Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Groothandel in nagelproducten

Ook het bedrijf Bibi's beauty & supplies, dat aan de Gastelseweg-zijde van het complex is gevestigd, is getroffen door de brand. Eigenaar Stefan Konings verwacht niet dat zijn deel van het complex compleet afbrandt, maar ziet op z'n minst grote rook- en waterschade ontstaan.

,,We hebben een groothandel in nagelproducten”, legt Konings uit. ,,Die leveren we aan allerlei nagelstudio's in binnen- en buitenland. Dáár ligt onze voorraad. Die gaat helemaal verloren, dat zie je zo. Die spullen kun je weggooien.”

Waakhond Daisy

Konings werd gewaarschuwd door enkele vrienden die onderweg waren en de brand zagen, aan de Gastelseweg. ,,Toen ben ik meteen hierheen gekomen. Ook mijn vrouw is hier een tijdje geweest - oma paste op de kinderen.”

Waakhond Daisy was bij aankomst nog in het pand aanwezig. ,,Die hebben we gelukkig tijdig eruit kunnen halen, die is ongedeerd.” Verder baalt hij uiteraard enorm van de situatie. ,,We hebben deze zaak nu ongeveer vijf jaar. Toch een soort van levenswerk. En dan gebeurt dit! Hoe begin je daarna weer opnieuw?”

Bij daglicht

Net zoals de andere getroffen ondernemers, kan Konings weinig meer doen dan informatie over het pand doorspelen aan brandweerlieden, en toekijken hoe die de schade zo veel mogelijk proberen te beperken. Na het blussen en bij daglicht zal pas blijken hoe groot de ravage daadwerkelijk is.

Volledig scherm Brandweerlieden proberen te redden wat er te redden valt aan de bedrijven. © Peter de Brie

Wegen afgesloten

Om de brand ongehinderd te kunnen bestrijden, hebben de hulpdiensten de Bosstraat en de Gastelseweg afgesloten voor verkeer. De Veiligheidsregio verwachtte vannacht dat de straten nog zeker enige uren niet toegankelijk zouden zijn.