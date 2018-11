Grote betrokkenheid bij onderhoudsplan N638

Hij was blij met de grote opkomst gisterenavond in De Moerse Bossen, waar de provincie het schetsplan presenteerde. ,,Een teken dat het leeft’', aldus de wethouder, die meent dat de veiligheid na realisatie van het plan een stuk verbeterd zal zijn’'. De Rucphenseweg, tussen de rotonde in Zundert en de plek waar de gemeente Rucphen straks een rotonde gaat aanleggen, is nu 5,50 meter breed en dat wordt 6,85 meter, op stukken waar straks de maximum snelheid geen 80 maar 60 kilometer is 6.00 meter. De bermen krijgen een versteviging en worden op de delen waar een houten geleidingswand komt 1,5 meter breed, terwijl elders een afstand tot obstakels van 4,5 meter aangehouden wordt. Dat betekent dat veel bomen het veld moeten ruimen. Technisch manager Liesje Heij: ,,Ter compensatie wordt een groenplan ontwikkeld, waarbij we rekening houden met het landschappelijk karakter’'.

Na het bloemencorso

,,Bij de aanbesteding wordt nadrukkelijk vastgelegd dat overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk tegengegaan moet worden’', belooft de wethouder. Bedoeling is dat de werkzaamheden in september 2019, na het bloemencorso, beginnen. Met Treeport Zundert is overlegd hoe de boomkwekers, tijdens de werkzaamheden, zo goed mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden. In grote lijnen kreeg de schets van ontwerp van Royal HaskoningDHV goedkeuring.

Conceptplan