Grote belangstelling voor gratis mondkapjes voor mensen met kleine beurs

Dat bleek gistermorgen in de Ruilwinkel in de Edisonstraat. De winkel is een van aangewezen plaatsen waar mondkapjes opgehaald kunnen worden. ,,We hebben al ongeveer 200 kapjes uitgedeeld'', vertelt oprichtster en voorzitster Ine Teunis van de Ruilwinkel. ,,Omdat ze waarschijnlijk binnenkort helemaal verplicht worden in publieke ruimtes vinden ze gretig aftrek.''

Grote belangstelling

Teunis had de grote belangstelling voor de maskertjes wel verwacht. ,,Er zijn veel mensen met een erg smalle beurs. De maskertjes zijn zwart. Misschien wel niet de vrolijkste kleur maar wel neutraal. Want er bestaat bij de doelgroep toch altijd nog schaamte, ook al is dat volstrekt onnodig!”

Iedereen is welkom, zegt Teunis. ,,Met en zonder geld. Wat dat betreft is dit een fijne winkel met een goede mix. De mondkapjes zijn echter uitsluitend bedoeld voor de echte minima. Mensen hoeven weliswaar niet te bewijzen dat ze tot de doelgroep horen. We zouden het echter door onze ervaring wel merken als mensen er ten onrechte om vragen.’’

Risico's

Teunis vertelt dat de eerste dag van de mondkapjesverstrekking samenvalt met de heropening van de winkel na een sluiting van drie weken in verband met één besmetting. ,,Nota bene ikzelf. Waar en hoe ik het opgelopen had weet ik niet. Zowel thuis als hier was verder niemand besmet. Ik was op wat hoesten na ook niet echt ziek maar wilde absoluut geen risico's. Ik werk hier met een groep vrijwilligers die allemaal tot de risicogroep behoren.''

In de Ruilwinkel worden de RIVM-richtlijnen dan ook strikt nageleefd. Ook de openingstijden zijn aangepast. ,,Normaal komen mensen spulletjes inleveren en tegelijk winkelen of ze blijven voor de koffieklets. Nu mogen mensen op dinsdagochtend uitsluitend spulletjes inleveren. Woensdag en donderdag gaan we dicht. Op vrijdagochtend komen de vrijwilligers de ingeleverde spulletjes sorteren omdat er dan 72 uur overheen is gegaan. En uitsluitend op zaterdag is de winkel open.''