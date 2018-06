Grote actie in West-Brabant: invallen in drugspanden - 5 aanhoudingen

We kunnen nog één keer smullen van het witte goud

10:45 HEERLE - De boerderij automaat is halfvol, de telefoon staat roodgloeiend en het is een komen en gaan van klanten bij de boerderijwinkel van Luysterburg Agrifruit in Heerle. Veel mensen willen nog een kilo van het witte goud scoren, want zondag loopt het aspergeseizoen af. Het was een seizoen van uitersten.