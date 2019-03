Grootschalige opknapbeurt Roosendaalse Westrand loopt op eind: 500 huurwoningen van Alwel verduurzaamd

Fotoalbum Het barbecue seizoen start met BBQ Experience Center in Roosendaal­se Wenneker

8 maart ROOSENDAAL - Het BBQ Experience Center is donderdag gestart in een deel van de oude jenever fabriek Wenneker in Roosendaal na een verbouwing van een paar maanden. Zondag is de officiële opening met een open dag, met veel trucks en kraampjes op het parkeerterrein naast Wenneker.