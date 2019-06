Groots programma voor herdenking bevrijding in Roosendaal en omliggende dorpen

In de laatste week van oktober wordt de bevrijding herdacht. Niederer: ,,Een gunstig bij-effect is dan dat mijn opvolger Han van Midden zo een heel mooie introductie in de gemeente krijgt.” Van Midden neemt begin oktober de stadssleutel over van Niederer.

De kernen die we nu samen de gemeente Roosendaal noemen zijn in 1944 bevrijd tussen 26 en 30 oktober. Wouwse Plantage en Moerstraten door de Canadezen en de andere kernen door de Engelsen. De opzet van de herdenking is dat de activiteiten zo veel mogelijk plaatsgrijpen op de dag van de bevrijding. Er is 100.000 euro beschikbaar voor het feest, beschikbaar gesteld door de gemeenteraad en Herdenken en Vieren.

Koningsdag

Het Comité Herdenken en Vieren coördineerde de bijdragen die door de verschillende Oranjecomités zijn aangeleverd. ,,Voor sommige comités was dat nieuw omdat ze zich normaliter alleen met Koningsdag bezig houden", zegt Corné Rommens van de gemeente Roosendaal.



Het begint op vrijdag 25 oktober in Wouwse Plantage met een kranslegging. Diezelfde dag laat de Dutch Re-enactmentgroup '40-'45 de oorlog herleven in de tuin van het Tongerlohuys. Ook op 26 en 27 oktober is deze group te zien. In Nispen worden 26 oktober de deelnemers aan de tocht uit Normandië ontvangen. De Tapage in Roosendaal is een week vervroegd naar zaterdag 26 oktober.

Het Euregio Orkest en Tenor Peter Gijsbertsen herdenken de oorlogen in de twintigste eeuw met een muzikaal programma op zondag 27 oktober in De Kring. Het concert heet ‘In de schaduw van de oorlog'. In Wouw is het feest maandag 28 oktober met een wandeltocht door leerlingen van de basisscholen naar het oorlogsmonument in de 28 Oktoberstraat.

Commando's

In Heerle is de organisatie van de herdenking opgepakt door de stichting Heerl'k. Op 29 oktober is er een kranslegging en een educatief program. Datzelfde gebeurt in Moerstraten op woensdag 30 oktober. Die dag is ook de officiele herdenking in Roosendaal bij het monument van de Polar Bear op het Kadeplein. Daar geven ook de Commando's acte de présence. Aanvang 13.30 uur. Die dag geeft de fanfare van de Garde Grenadiers en Jagers een concert in De Kring. In dezelfde Kring wordt de week op 31 oktober afgesloten met het Bevrijdingsconcert door harmonie St. Cecilia uit Nispen.