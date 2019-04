Grootoorvleermuis vertraagt restauratie kapel van Saint Louis

Na twee jaar van overleg en onderhandelingen met gemeente en provincie kon aannemersbedrijf Van Agtmaal in maart eindelijk aan de slag met herstel van de ‘kleine koepel’ van Oudenbosch. Inmiddels ligt het werk weer stil, omdat de bescheremde vleermuissoort mogelijk in de kapel huist.

Het zoogdiertje met opvallend grote oren is weliswaar nog niet waargenomen, maar de kans bestaat dat een exemplaar onder de dakpannen aan het nestelen is. Een ecoloog moet dat onderzoeken. Directeur Jacco Snepvangers van Van Agtmaal neemt het advies om de aanwezigheid van de vleermuis te onderzoeken serieus, ook al heeft niemand de overwinteraar tot dusverre waargenomen. ,,We kunnen wel om vrijstelling vragen, zodat de bouw doorgaat. Maar ik ga de kat niet op het spek binden. Zolang we niet kunnen uitsluiten dat de vleermuis de kapel als onderkomen ziet, is het wachten op groen licht van de Omgevingsdienst. Zij schakelen vervolgens een ecoloog in.‘’

Ecoloog

De ervaring leert dat de vleermuizenkenner twee tot drie weken werk heeft. Nestkasten en camera-apparatuur wordt onder het dak opgehangen. Na een paar weken is duidelijk of het grootoor-soort er nestelt. De ecoloog maakt rapport op. Is de vleermuis waargenomen, dan moet het restauratiewerk aan het dak mogelijk worden opgeschort.

Gierzwaluwen

Snepvangers heeft vaker met de flora- en faunawet te maken. Bij bouwplannen in het Oudenbossche havengebied waren het gierzwaluwen, die de woningbouw op de lange baan schoven. ,,Ik ben er heel simpel in. Natuur wordt almaar schaarser in ons land, de habitat van dieren steeds kleiner. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.‘’

Vrees dat volgend jaar de Matthäus Passion nog niet terug kan keren naar Oudenbosch heeft Snepvangers niet. ,,Net als bij kranten werkt de bouwwereld met deadlines. Dan is het maar doorwerken in de vakanties en weekends.‘’