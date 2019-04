Groot rugbytoernooi voor jeugd onder 12 jaar op Vierhoeven in Roosendaal

De rugby jeugd onder 12 jaar speelt nog geen competitiewedstrijden, maar regionaal en landelijke georganiseerde toernooien. ,,We hebben in Roosendaal een aantal zeer talentvolle jeugdspelers. Hoe jonger ze beginnen, hoe beter het is. Het rugbyspel wordt hier gespeeld vanuit een breed gedragen visie. De identiteit van onze club is daaruit af te leiden. Kameraadschap, sportiviteit en respect vinden we erg belangrijk. Deze eigenschappen zijn nodig om onze fysieke sport goed uit te kunnen oefenen,” maakt Oskam duidelijk.