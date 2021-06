Groot opgezet Zomergesprek over eenzaamheid in Roosendaal

ROOSENDAAL - In de niet aflatende strijd tegen eenzaamheid in de gemeente Roosendaal wordt vrijdag 25 juni op YouTube een lang live programma uitgezonden vanuit de bibliotheek op de Markt.

Onder de titel Zomergesprek Eenzaamheid Roosendaal wordt vooral geprobeerd om mensen eenzaamheid te laten herkennen. Bij zichzelf en vooral bij anderen.

Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is te volgen via een link op de website roosendaalvoorelkaar.nl. Als gastheer treedt Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen op. Het programma bestaat uit live interviews, opgenomen gesprekken en eerde opgenomen video’s. Na vrijdag is het weer terug te vinden op YouTube.

Humanitas

Iris Traets van Humanitas en van het Netwerk Eenzaamheid Roosendaal is vrijdag een van de mensen achter (en voor) de schermen. Zij zegt dat in Roosendaal meer dan de helft van de mensen zich wel eens eenzaam voelt. ,,Vroeger dachten we dat het probleem zich wel zou oplossen als we maar genoeg activiteiten voor de eenzame mensen zouden organiseren.”

Volledig scherm Veel ouderen in Roosendaal hebben behoefte aan verbinding met een ander. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Ze vervolgt: ,,Nu weten we dat het probleem juist is om naar die activiteiten toe te gaan. Daarom zou het goed zijn als andere mensen eenzaamheid leren herkennen.” Dat is een van de doelstellingen van aanstaande vrijdag. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk. Iris Traets vergelijkt het met honger en dorst. ,,Het is een signaal uit de hersenen dat er behoefte is aan verbindingen met andere mensen. De wetenschap laat zien dat iedereen behoefte heeft aan verbinding.” Ze zegt dat eenzaamheid door corona niet erger is geworden. ,,Wel bespreekbaar.”

Een ander doel van het Zomergesprek is het Netwerk Eenzaamheid Roosendaal flink uit te breiden. Daarom zijn Iris Traets en wethouder Inge Raaijmakers zo blij dat er zoveel verschillende partijen aan tafel zitten. ,,Vroeger dachten we bij eenzaamheid alleen aan ouderen. Nu ook aan jongeren, aan migranten, aan mensen met een beperking en noem maar op.”

De wethouder zegt: ,,In Zaanstad was een soortgelijke uitzending. Daar keken 200 mensen. Wij gaan voor 500 kijkers.”