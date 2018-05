Groot onderzoek naar drugsbende in Roosendaal: twee arrestaties, meerdere invallen

ROOSENDAAL – In een groot onderzoek naar een mogelijk actieve drugsbende zijn donderdag twee mannen uit Roosendaal opgepakt. Zij worden verdacht van grootschalige handel in verdovende middelen en zitten vast voor verder onderzoek.

De politie was donderdag op meerdere locaties in Roosendaal aanwezig. Zo werd op de Van Beethovenlaan een 23-jarige man opgepakt. De man reed daar in zijn auto en werd aan de kant gezet. Zijn auto is in beslag genomen.

In het voertuig werd 1,5 kilo hennep gevonden. Op hetzelfde moment werden er in Roosendaal in meerdere panden invallen gedaan, waaronder in een woning aan de Boulevard. Daar werd een 25-jarige verdachte in de boeien geslagen.

Stroomstootwapen

In deze woning werd een kilo hasj, een stroomstootwapen, pepperspray en ruim 13.000 euro aan contanten in beslag genomen. Ook werd er een auto weggesleept.

Verderop aan de Bredaseweg deed de politie ook een inval in een woning. Daar werden allerlei drugsgerelateerde spullen gevonden zoals grote gripzakken, strijkzakken en weegschalen.