Groot internationaal jeugdtoernooi bij BSC mogelijk nog groter

Een betrouwbare partner

BSC heeft een lange traditie met het organiseren van internationale toernooien. Voor de club met Dutch Soccer Tournaments in zee ging, had de club zelf al 29 toernooien opgezet. ,,Van oudsher organiseerden we internationale toernooien maar na 29 keer zijn we gestopt", zegt de voorzitter. ,,Nu hebben we een mooie, betrouwbare partner gevonden en hebben we de draad weer opgepikt." Door corona zijn de edities van 2020 en 2021 in het water gevallen.