Groot gevaar dreigde door enorme wietkwekerij in Roosendaal, politie grijpt in bij bedrijf

Ontwikke­ling Landschap van Allure in Wouwse Plantage komt op stoom: aanleg Natuur­poort in volle gang en bos op de schop

6:00 WOUWSE PLANTAGE - De ontwikkeling van Landschap van Allure in Wouwse Plantage komt op stoom. De aanleg van de Natuurpoort aan de Plantagebaan is inmiddels in volle gang en sinds gisteren is er ook begonnen met de opknapbeurt van het Derde Wereldbos, vlakbij de velden van voetbalclub Rimboe.