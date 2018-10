Groot feest in Wouw rond 250 jaar oude waterpompen

Dat feestje begint om 11.00 uur in eetcafé In den Veehandel aan de Markt in Wouw. Daar wordt een gratis lezing met beelden verzorgd door René Hermans. Die lezing over de watervoorziening in het dorp in de loop der eeuwen en over de marktpompen in het bijzonder. Vooraf gebeurt er nog iets speciaals, is de bedoeling.