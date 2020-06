Groot drugslab aangetroffen in afgebrande loods in Wouwse Plantage

WOUWSE PLANTAGE - In de loods aan de Mariabaan in Wouwse Plantage, die dinsdag op woensdag uitbrandde , is een groot drugslab aangetroffen. Het is nog niet bekend welke soort drugs in de loods werden geproduceerd en of het drugslab de oorzaak is geweest van de brand. De restanten worden onderzocht en opgeruimd.

Het gaat om een loods in het buitengebied van Wouwse Plantage van 100 bij 20 meter groot, waarin onder andere auto’s en landbouwmachines stonden. Die brandde in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uit. Omdat de brand pas later woensdag was geblust en er een aantal uur gewacht moest worden voordat de politie onderzoek kon doen, kwam het drugslab donderdagmorgen pas aan het licht. De exacte grootte van het lab is nog niet in te schatten.

De politie bevestigt dat er al een vermoeden was dat zich in de afgebrande loods een drugslab bevond. Daarom werd de plaats delict de afgelopen nacht bewaakt. Het is nog niet bekend of het drugslab de oorzaak is van de brand. Donderdagmorgen is de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie begonnen met het ruimen van het lab.

Volledig scherm Politieagenten onderzoeken de afgebrande loods in Wouwse Plantage. © MaRic Media / Chistian Traets

Asbest

Bij de brand eerder deze week kwam asbest vrij. Omdat de loods in het buitengebied ligt, leverde dat geen gevaar op voor de omgeving. De deeltjes belandden in het naastgelegen veld en zijn door de regen weggespoeld. De grote stukken asbest werden direct door een bedrijf verwijderd, meldde een woordvoerder van de brandweer.

De buurvrouw die naast het terrein woont waarop de uitgebrande loods met het drugslab staat, werd in eerste instantie niet wakker van de brand. ,,De overbuurvrouw belde ons wakker, wij hadden het nog niet gehoord. Toen we buiten kwamen zagen we het natuurlijk wel. Dat was behoorlijk schrikken.”

Volgens de buurvrouw waren de stallen heel oud en stonden er al heel lang geen varkens meer in. Wel staan er een paar caravans op het terrein. ,,Ik weet niet of er mensen wonen. Wij als buren weten niet of er iemand woont. We horen er in ieder geval nooit iets van”, zei de vrouw.

