Groot deel Steenbergseweg in Halsteren wekenlang dicht voor aanleg rotonde

Optimisme over haalbaar­heid glasvezel­net in Halsteren

22 mei HALSTEREN - Ongeveer 40 procent van de beoogde huishoudens in het buitengebied van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halderberge heeft zich inmiddels aangemeld voor aansluiting op het glasvezelnetwerk. Op een inschrijvingsavond dinsdagavond in De Wittenhorst in Halsteren toonde Roël Hoppezak van Glasvezel Buitenaf zich in zijn nopjes met de tussenstand.