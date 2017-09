Grondstoffen voor productie synthetische drugs in loods Rucphen

Drugsbende ronselde minderjarige runners op scholen, Roosendaler opgepakt

14:58 De Nederlandse en Belgische politie hebben een drugsbende opgerold die minderjarigen ronselde op scholen in Rotterdam-Zuid. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Volgens justitie huurde de bende jongens van 16 en 17 jaar oud in tegen een 'betrekkelijk geringe vergoeding' om heroïne en cocaïne af te leveren in België. Een 25-jarige man uit Roosendaal werd afgelopen weekeinde aangehouden in Spanje.