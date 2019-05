Groet en Ontmoet krijgt veel bijval, nu nog een supermarkt

video Ajax-legenden Swart, Silooy en Tahamata dag na uitschake­ling in Rucphen: ‘Roei die bal dan het stadion uit’

20:44 RUCPHEN/ROOSENDAAL - De spectaculaire uitschakeling van hun club in de Champions League dreunt bij veel Ajacieden nog na. Zo ook bij clubiconen Simon Tahamata, Sonny Silooy en Sjaak Swart, die daags na de nederlaag in extremis tegen Tottenham Hotspur op bezoek waren in Rucphen en Roosendaal.