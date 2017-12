Groenhuysen lonkt naar verlaten kloosterterrein zusters Charitas in Roosendaal

Kerstshow Start Spreading The News: ‘Uitbundig feestje met beschaafde herrie’

9:00 ROOSENDAAL - Kaartjes zijn er al weken niet meer te koop. De jonge bigband Start Spreading The News speelt ook dit jaar niet zulke stille kerstliedjes in het propvolle kerkje Anno 1810 op de Bloemenmarkt. ,,Ons Christmas Ball heeft als titel A Not So Silent Night. Dat is uiteraard een woordspeling op het bekende kerstliedje Stille Nacht. Wij zijn een small bigband en we willen uitpakken. Een uitbundig feestje met redelijk beschaafde herrie”, aldus toetsenist Jasper van Overveld.