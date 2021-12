Groenhuysen breidt hulp bij Parkinson uit met dagbehandeling

Groenhuysen heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Sinds een paar jaar is daarvoor kenniscentrum Parkinsonhuys opgericht. Dat bestaat uit Groenpark en Revapark. Op Groenpark komen mensen wonen als het thuis niet meer gaat. Op Revapark verblijven mensen met de ziekte van Parkinson tijdelijk voor intensieve behandelingen en begeleiding.

Persoonlijk programma

Daar komt nu dus dagbehandeling bij. Dat is speciaal voor mensen met Parkinson die nog thuis wonen en tijdelijk behoefte hebben aan een multidisciplinaire hulp. Specialisten uit verschillende vakgebieden (zoals fysiotherapeuten, beweegagogen of logopedisten) stemmen daarbij hun aanpak op elkaar af.

Dansen en boksen

De dagbehandeling wordt gehouden in Wiekendael aan de Kalsdonksestraat en is in eerste instantie op iedere maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Mogelijk komen daar meer dagen bij. Per dag is er plek voor acht tot tien mensen. Medewerkers van Groenhuysen stemmen persoonlijk met deelnemers af op welke dagen zij de dagbehandeling bezoeken.