Groene Brabersstraat als blauwdruk voor de hele binnenstad? ‘Het moet geen postzegeltje worden’

Opnieuw klonk er in de raadscommissie unaniem applaus voor het idee om gebied Roselaarplein/Dr. Braberstraat flink te vergroenen en leegstaande winkels plaats te laten maken voor zo'n driehonderd woningen. Maar, vinden vooral PvdA en Jac Wezenbeek; wethouder Cees Lok laat kansen liggen als deze visie zich alleen tot dat stukje van de stad zou beperken.

Ook CDA, VLP en Roosendaalse Lijst vragen zich af of er niet meer gebouwen betrokken kunnen worden, zoals het voormalige ABN AMRO-kantoor op de Markt en de brandweerkazerne aan de kruising met de Laan van Brabant.

Uniform beeld

Paul Klaver (PvdA) is bang dat de Dr. Braberstraat straks ‘een postzegeltje’ wordt, net als het stationsgebied en Stadsoevers waar losse plannen voor worden of zijn ontwikkeld. ,,In de stijl van de Brabersstraat zou je eigenlijk het hele centrum moeten meepakken, inclusief de aansluiting naar Stadsoevers. We willen een meer totale ontwikkelvisie, een meer uniform beeldmerk voor Roosendaal.” Die woorden krijgen bijval van D66 en GroenLinks.

Quote U heeft het over visie. Neem dan ook eens de leiding! Jac Wezenbeek, fractie Wezenbeek

Ook Wezenbeek denkt dat de wethouder de blik moet verbreden; hij bepleit een plan dat in elk geval het hele gebied van Tussen de Markten tot aan de Hendrik Gerard Dirckxstraat beslaat en wellicht de hele binnenstad. Hij verwijt Lok bovendien dat de visie voor de Brabersstraat pas tot stand kwam nádat vastgoedeigenaren in het gebied zélf met ideeën voor hun panden kwamen. ,,U bent nu achter de marktpartijen aan gewandeld. Maar u heeft het over visie. Neem dan ook eens de leiding!”

Broeden of bouwen

Maar juist het feit dát de gebiedsvisie tot stand kwam doordat Lok verschillende initiatieven van die eigenaren aan elkaar wilde verbinden, is voor hem reden om fel tegen het verder uitbreiden van het plan te zijn. ,,Alles wat we nu doen om dit langer op te houden, kan ertoe leiden dat er partijen afhaken. Zij willen dolgraag gaan timmeren”, waarschuwt hij. ,,Als we zo doorgaan, hebben we straks een visie voor de hele gemeente. Maar dan duurt het wel nog jaren voor de eerste steen er ligt. Willen jullie gaan broeden op allerlei visies of wil je gaan bouwen?”

Quote Als we zo doorgaan, hebben we straks een visie voor de hele gemeente Cees Lok, wethouder

Over individuele gebouwen als de brandweerkazerne en de voormalige ABN AMRO, kan altijd nog worden nagedacht wanneer de kans zich voordoet, zegt Lok. ,,Op de plek van de kazerne zou je dan eventueel ook iets met woningbouw kunnen doen. Maar voorlopig is de brandweer nog niet verhuisd en weten we ook niet wanneer dat gaat gebeuren.”