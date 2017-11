Groen licht voor verkoop Mariadal Roosendaal

ROOSENDAAL - De verkoop van Mariadal aan het Roosendaalse bouwbedrijf BVR kan wat de gemeente betreft doorgaan. De gemeenteraad is bereid 450.000 euro bij te leggen. Dat bedrag is nodig om het gat te vullen tussen wat de provincie wil ontvangen en wat BVR wil betalen voor het oude kloostercomplex.

De reden dat de gemeente bijlegt is volgens wethouder Toine Theunis een resultaat van de gevoerde onderhandelingen. De gemeente is ook partij, want die wil door de kloostertuin een doorsteek voor fietsers en voetgangers krijgen tussen de binnenstad en het station.

Bovendien is Mariadal onderdeel van een veel groter gebied dat er anders uit komt te zien, met het nieuwe Norbertus Gertrudis mavo, het stadskantoor en de Jeroen Boschschool. De provincie kocht het klooster in 2013 van de zusters, om te voorkomen dat het in verval zou raken. Voorwaarde was vanaf het begin dat de aankoopwaarde van 3,8 miljoen euro bij de verkoop weer in de provinciekas vloeit.

Bijleggen

Zoveel wil BVR niet betalen, waardoor de gemeente het verschil bijlegt. Theunis: ,,We hebben eerder het recht ingebracht voor de koper om honderd woningen te mogen bouwen. Op Mariadal en er is ook over gesproken om een deel elders in Roosendaal te ontwikkelen. Dat hebben we kunnen beperken tot 73, waardoor we het recht van de overige 27 woningen behouden. Dat zijn allemaal onderdelen van de onderhandelingen.''

De Roosendaalse gemeenteraad legde de wethouder donderdagavond het vuur niet aan de schenen. Vragen over mogelijke overlast in de aanpalende Vincentiusstraat bleven beperkt tot wat zorgen over de parkeerdruk. Deze wordt volgens Theunis niet groter omdat op het terrein veel parkeergelegenheid komt. Protesten uit de buurt zijn verstomt nu duidelijk is dat de afstand tussen de nieuwbouw op Mariadal en de dichtstbijzijnde woning 18 meter is.

Verenigingen