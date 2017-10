Groen licht voor vergunning biomineralenfabriek in Roosendaal

Nieuwbouw Zegge in trek; binnen één jaar 38 nieuwe huizen

15:56 ZEGGE - Bouwen in Zegge gaat in kleine stapjes. En toch komen er tientallen nieuwe huizen bij. Sinds begin 2017 is de uitvoering in gang gezet van bouwplannen die het kleine dorp binnen een jaar 38 nieuwe huizen moeten opleveren. Als het gebied Zegge-Oost wordt ingevuld kan dat aantal (later) nog met enkele tientallen groeien.