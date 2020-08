Groen licht voor Roosendaalse bioscoop, projectoren verhuizen mee

ROOSENDAAL - Een noodlampje hier, een ‘coronapijltje’daar. Maar dat zijn dan ook de enige zaken, die Carlo Lambregts tussen nu en maandag nog aan moet brengen in zijn nieuwe bioscoop. Op 17 augustus draaien de eerste films in de C-Cinema aan de Nieuwstraat.

Het wordt een opening in stapjes, want alleen de drie gelijkvloerse zalen hebben filmvertoningen op die dag. ,,En ook geen premières, dan zouden we op donderdag open moeten‘’, zegt Lambregts, die zondagavond behalve drie projectoren ook drie filmrollen van Trolls Wereldtour, Unhinged en Alles is zoals het zou moeten zijn meeneemt naar de nieuwe bios.

De inspectie door brandweer en gemeente verliep donderdag soepeltjes. Op de genoemde verbeterpuntjes na kunnen de eerste bewegende beelden dus maandag op het witte doek geprojecteerd worden. In twee zalen kunnen steeds 130 bezoekers zitten, de grote zaal biedt ruimte aan 200 filmliefhebbers. De stoeltjes zijn vooralsnog maar voor de helft

Ruim een eeuw

Als zondagavond tegen tien uur aan de Brugstraat de laatste aftiteling over het doek rolt, komt een einde aan ruim een eeuw bioscoop in de Brugstraat. Lambregts: ,,Met een beetje goede wil krijgen we de enorme projectoren dezelfde avond nog losgekoppeld en overgebracht naar de nieuwe zalen. En anders wordt het maandagochtend.‘’

Van de eerste voorstellingen is die verhuizing niet afhankelijk. Drie gloednieuwe projectoren pasten nog wel binnen het budget, zes was even te veel van het goede. Corona verlengde ook de bouwtijd, omdat de timmerlieden niet altijd voor handen waren. En het verstoort een groots openingsfeest al lijkt Lambregts daar niet zo meer in te zitten. ,,Dat komt later wel. Bijvoorbeeld met de nieuwe James Bond-film. Nu maken we er niet al te veel tam-tam van. Voor je het weet moeten coronamaatregelen weer aangescherpt worden en da's wel het laatste waar we bij een nieuwe start op zitten te wachten.’’

Zo nuchter hij het vertelt, zal er zondag toch wel even gemijmerd worden bij het dichtslaan van de deuren van de oude City. ,,Hier ligt niet alleen een aardig stukje filmgeschiedenis, maar ook het leven van mijn familie. Dat is toch net even anders als toen we in Bergen op Zoom de Luxor op slot deden en met C-Cinema Kiek in de Pot een nieuwe toekomst maakten.‘’