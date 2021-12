Groen licht voor mega-investering van 33 miljoen euro in nieuwe en verbeterde basisscholen

Schoolbe­stuur KPO ziet me­ga-investe­ring in Roosen­daals basisonder­wijs wel zitten: ‘We zijn al aan het plannen’

ROOSENDAAL - ,,In grote lijnen is het een mooi plan. We hebben er dan ook stevig ons best voor gedaan om het zo te krijgen.” Kees Mens van het Roosendaalse schoolbestuur KPO kan zich wel vinden in het plan van wethouder René van Ginderen om miljoenen te pompen in de huisvesting van het basisonderwijs.

15 december