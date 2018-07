Groen licht voor islamitische school in Roosendaal, bal nu bij ministerie

Zorgen

Zo vreest de VLP dat de school nadelige gevolgen heeft voor de integratie van allochtone kinderen in Roosendaal. Ook heeft de partij twijfels over hoe de school wordt betrokken bij de voor- en vroegschoolse educatie. De ChristenUnie blijft vinden dat het verwachte leerlingenaantal (Stichting Islamitisch Primair Onderwijs zegt op ruim 260 leerlingen te rekenen) 'onrealistisch' is. De VVD spreekt van 'een gemiste kans', die partij ziet liever dat alle Roosendaalse kinderen samen naar school gaan.

Ministerie

Met het fiat van de Roosendaalse gemeenteraad is het nu aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister beslist uiterlijk op 31 december hierover. Dan moet ook meer duidelijk worden over de precieze locatie. SIPO sprak in haar aanvraag over De Kroeven, maar onderwijswethouder René van Ginderen zei eerder al dat niet te kunnen garanderen. Bij toestemming van de minister zou de islamitische school al op 1 augustus 2019 kunnen beginnen in Roosendaal.