Groen licht voor Bovendonk: directeur Tim Berendsen verveelt zich komende jaren niet

HOEVEN - Het qua horeca zo moeizame jaar 2020 krijgt voor Bovendonk-directeur Tim Berendsen alsnog een bemoedigend slot. Hij heeft van de gemeente Halderberge groen licht gekregen om het ontwikkelplan Uythof Bovendonk verder uit te rollen. ,,Fantastisch nieuws. Het bestemmingsplan is onherroepelijk verklaard. We kunnen aan de slag.‘’

Het leerhotel, praktijkleerrestaurant met extra groot terras aan de voorzijde, restauratie van het voormalige groot-seminarie; het zijn slechts een paar elementen uit het ontwikkelplan.

Opsteker

Berendsen weet één ding zeker: ,,Ik hoef me niet te vervelen de komende jaren.‘’ Afgelopen jaar mocht hij weliswaar de nieuw te installeren burgemeester van Halderberge een mooi welkom bereiden, de meeste tijd ging ook Bovendonk gebukt onder de coronacrisis. ,,Daarom is dit een mooie opsteker. We hebben er jaren op moeten wachten, maar nu gaan we een inhaalslag maken. Niet in zeven, maar in drie jaar willen we het conferentiecentrum toekomstbestendig maken.‘’

Met zichtbaar genoegen somt de directeur op wat er allemaal gaat gebeuren. ,,Op de eerste verdieping van de zuidvleugel komen 21 tot 42 inpandige kantoorunits. Zzp-ers en startende ondernemers kunnen hier hun eigen kantoor huren. Het hotel wordt leerhotel, waar HBO- en MBO-studenten ervaring opdoen om alle facetten van het vak te leren. We richten leerruimtes in met bijvoorbeeld een ontvangstbalie en back-office. Voor stagiaires uit het buitenland komen interne kamers.‘’

Goede doelen

Ook in de voorbouw van het in 1906 gebouwde complex komen nieuwe functies. Zo kan de Johanneszaal, waar de priesteropleiding van het bisdom gevestigd is, als vergaderruimte voor goede doelenorganisaties als Make A Wish worden gebruikt. Berendsen: ,,De zolders zouden aanvankelijk een bisschoppelijke museale functie krijgen, maar de museumstukken komen beter tot hun recht in de kapel. Op de bovenverdieping komen nu twee grote trainingsruimtes. Coronaproof, waar we bij de hele verduurzaming van Bovendonk rekening mee houden.‘’

In hotelcapaciteit gaat Bovendonk terug van 160 naar 120 bedden. ,,In kwaliteit gaan we erop vooruit, want alle kamers hebben straks meer comfort en eigen sanitair.’’

Voor de buitenstaander springt straks de omvorming van Seminariebos tot Hoevens park het eerst in het oog. ,,En de steigers, die vermoedelijk komend najaar rondom Bovendonk komen te staan‘’, zegt de directeur, die blij is dat de geparkeerde auto's als het ware wegvallen in de bosschages van de parkeervakken. Het bisdom blijft een belangrijk huurder voor de priesteropleiding. ,,Grootste winst is dat de maatschappelijke functies voortaan parallel gaan met verantwoorde exploitatie.‘’