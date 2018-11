Groen licht nieuwe wijk, zonder woonwagens

De gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met het bestemmingsplan dat de nieuwe woonwijk Hofstede juridisch mogelijk moet maken.

Bezwaren

Er waren nogal wat bezwaren ingediend tegen het plan en dat leidde tijdens eerdere vergaderingen tot heel veel vragen. Er zouden te veel woningen gebouwd worden op het terrein tussen Kade, Pierestraat en Postbaan. Ook was er onder omwonenden angst voor te weinig groen, te weinig speeltoestellen, een slechte toegankelijkheid voor verkeer en er waren zorgen om vijf standplaatsen voor woonwagens.

Doorkijkje woonwagenkamp Helakkerstraat Rucphen, enkele jaren gelden. Vele jaren werd gesproken over ontmanteling omdat het vervuild zou zijn en niet meer van deze tijd.

Die standplaatsen in Hofstede komen er in ieder geval niet omdat de VVD daar dinsdag tijdens de raadsvergadering een zogeheten amendement over indiende. De standplaatsen zijn niet nodig omdat er in Sprundel en St. Willebrord al nieuwe plekken voorzien zijn, zei woordvoerder Barry van de Luijtgaarden. In dezelfde motie werd ook opgenomen dat mensen die nu op het vervallen woonwagenterrein aan de Helakkerstraat in Rucphen wonen, daar na de opknap kunnen blijven wonen. Het aanvankelijke plan was het terrein op te heffen.

Steun

Beide onderdelen kregen voldoende steun van de andere partijen en werden overgenomen door het college van B en W. De PVV stemde tegen het hele plan Hofstede. Ze hamerde op het toewijzen van de sociale woningen binnen plan Hofstede aan ‘eigen inwoners’, maar zover is de procedure helemaal nog niet, zei wethouder René Lazeroms.

,,We zitten nog in de ruimtelijke ordeningsfase", zei Lazeroms. ,,Te zijner tijd zullen we er allicht op terugkomen. De ontwikkeling van de wijk is in ieder geval een goede impuls voor de woningbouw voor allerlei doelgroepen binnen onze gemeente. Als er geen nieuwe bezwaren komen, kan het hopelijk snel gaan nu.”

