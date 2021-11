Grijs gedraaid, een sociaal concert voor ouderen in negen Brabantse theaters

De concerten zijn een initiatief van strijkorkest Kamerata Zuid, samen met Stichting Stoute Schoenen, Stichting Vier het Leven, Switch2Move en KBO-Brabant. Doel van de concertreeks is ouderen bereiken die door bijvoorbeeld een kleinkind, buurvrouw of vriend worden meegenomen naar het theater.

Decembermaand staat voor ‘gezelligheid’

Voor jongeren is het haast maandelijkse kost: naar een concert gaan. Voor veel ouderen is het geen vanzelfsprekendheid. Zeker in de maand december, waarbij de nadruk ligt op ‘gezellig samen zijn’ en ‘zorgen voor elkaar’ is het volgens de initiatiefnemers extra belangrijk om stil te staan bij de oudere generatie.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid ouderen

Hoewel ouderen steeds langer fit en vitaal blijven en nog tot op hoge leeftijd actief zijn is er onder deze groep ook een aanzienlijk aantal dat minder sociale contacten heeft. Tegelijkertijd is uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen dat kunst- en cultuurparticipatie een positief effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen.

Op 7 december is het concert in De Kring in Roosendaal, op 20 december strijkt het gezelschap neer in het Bredase Chassé theater. Meer informatie over deelnemende theaters en ticketverkoop is te vinden op www.kameratazuid.nl