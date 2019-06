Griffier Han van Midden van Rotterdam wordt de nieuwe burgemeester van Roosendaal: ‘Fantastisch, surreëel zelfs’

ROOSENDAAL - Han van Midden (42) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. Dat is donderdagavond tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering bekend gemaakt. Van Midden is nu nog griffier van de gemeente Rotterdam.

Van Midden was een van de elf kandidaten die reageerden op de vacature die ontstond vanwege het vertrek van zittend burgemeester Jacques Niederer. Die kondigde eind vorig jaar aan per 1 oktober 2019 te willen stoppen, hij is dan bijna negen jaar burgemeester van Roosendaal geweest.

‘Fantastisch’

Quote Roosendaal is een stad met een leuke, gemoedelij­ke sfeer. Met lieve mensen en een prachtige natuur Han van Midden, per 1 oktober burgemeester van Roosendaal Van Midden noemt zijn benoeming ‘fantastisch'. ,,Surreëel zelfs. Ik heb het zelf ook pas net gehoord. Het was spannend, het was lang wachten vanavond.’’



De geboren Amsterdammer kent Roosendaal nog in de tijd dat hij als adviseur zo nu en dan in West-Brabant actief was. ,,Het is een stad met een leuke, gemoedelijke sfeer. Met lieve mensen en een prachtige natuur.’’

Griffier

Van Midden is van plan zo snel mogelijk naar Roosendaal te verhuizen. ,,Als zoon van een predikant heb ik als kind al veel verhuisd. Toen ik ben gaan studeren ben ik in Rotterdam gaan wonen en via Den Haag en Leiden ben ik uiteindelijk in Rotterdam terecht gekomen.’’ Van Midden werkt daar als griffier sinds oktober 2015. Daarvoor werkte hij bij adviesbureau Deloitte en bekleedde hij verschillende adviesfuncties bij de gemeente Rotterdam.

Persoon

Van Midden woont samen met zijn vriendin en hun twee kinderen van 6 en 9 jaar oud. In zijn vrije tijd houdt hij van koken, fietsen ('zou ik meer moeten doen’), reizen naar Schotland en lezen. Daarnaast is Van Midden ook maatschappelijk actief. Zo vertrekt hij vrijdagochtend als teamcaptain van het gemeentelijke team om mee te doen aan de Roparun.

Proces

Er zijn volgens Cor Gabriëls, voorzitter van de vertrouwenscommissie, uiteindelijk vijf kandidaten op gesprek geweest, die hebben plaatsvonden op Papendal. Daar bleven drie sollicitanten van over voor een tweede gesprek.

De vertrouwenscommissie is enthousiast over Van Midden. ,,Hij is actiegericht en toont lef. De heer Van Midden beschikt over kennis en inzicht over wat er in Roosendaal zou moeten gebeuren. Zijn kennis, netwerk en grootstedelijke ervaring is van meerwaarde voor Roosendaal’’, aldus voorzitter Gabriëls.