Griezelen bij de horrorbubbel van Creeezy: ‘Meer coronaproof kan niet, hoor’

Want is er vanavond dan echt helemaal niks te griezelen in Roosendaal? Jawel, hoor. Maak kennis met de Halloween-bubbel van Sjef Heijnen van attractieverhuurbedrijf Creeezy.

Het idee is simpel: op het terrein van Heijnen staat een joekel van een tent, met daarin geesten, skeletten en twee acteurs die ook voor een hoop narigheid zorgen. Wie durft, kan er vanavond één voor één langslopen om eens goed te griezelen, een snoepje te halen én een foto te maken.

Snowglobe

Heijnen bouwde hiervoor één van zijn zogeheten ‘snowglobes’ om. Dat zijn halfronde, afgesloten tenten, levensgrote versies van die sneeuwbollen die je moet schudden zodat het gaat sneeuwen.



Bedoeld voor in de kersttijd, dat mensen zich in zo’n ding tussen de rondvliegende sneeuwvlokken op de foto kunnen laten zetten. Heijnen: ,,Ik heb sinds een jaar of twee drie van die dingen. Maar je kunt er dus veel meer mee doen, heb ik geleerd.’’

Diep in de shit

Quote Hoe groter de ellende, hoe creatiever je wordt. Sjef Heijnen, Creeezy attractieverhuur Hoe is op het idee kwam? Eigenlijk heel simpel, zegt ie zelf: ,,De mooiste liedjes worden tenslotte ook gemaakt door mensen die diep in de shit zitten.’’ En zo voelt het voor iemand als Heijnen ook, zijn bedrijf ligt door de coronacrisis (opnieuw) helemaal plat.



,,Ik heb helemaal niks te doen, dus besloot ik in deze trieste tijd zelf maar eens wat te maken. Heb ik toch weer een beetje het gevoel dat ik leef. Hoe groter de ellende, hoe creatiever je wordt. En het is leuk voor de buurt.’’

Coronaproof

En, het belangrijkste in deze tijd, dit is volgens Heijnen volledig coronaproof: ,,De tent is volledig afgesloten, dus er is geen enkel contact met de acteurs. Meer coronaproof kan niet, hoor. En om te zorgen dat er ook genoeg ruimte is om te wachten, teken ik strepen op de straat. Hebben we toch een klein beetje Halloween dit jaar.’’

Vrijdagmiddag was hij nog druk bezig met alle voorbereidingen. Als het goed is, werkt alles vanavond. Het horrortafereel is vanavond tussen 17.00 uur en 21.00 uur te bezoeken op het terrein aan de Burgerhoutsestraat, als je durft...