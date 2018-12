Greppel moet sluipverkeer Albanoweg in Oudenbosch weren van fietspad

OUDENBOSCH - Een veilig en vrijliggend fietspad langs de Albanoweg aan de rand van Oudenbosch. Het is waar het raadslid Thijs Graste (Lokaal Halderberge) al jaren om ijvert. Gedeeltelijk is die lobby wel geslaagd, maar de laatste knelpunten en het gedrag van sommige automobilisten zorgen nog steeds voor gevaarlijke situaties.

Dat laatste slaat op de klappaaltjes, die het gemotoriseerd verkeer moet weren van het fietspad parallel aan de Albanoweg. ,,Ze reden er brutaalweg links en rechts omheen om zo sneller bij nieuwbouwwijk Albano Lob C te komen‘’, zucht wethouder Jan Mollen. Als volgende barricade liet de gemeente Halderberge aan het begin en einde van het fietspad greppeltjes graven in de hoop daarmee het gemotoriseerd verkeer definitief te weren. ,,We plaatsen er een attentiebord bij zodat voldoende duidelijk moet zijn dat auto's op dat stukje niks te zoeken hebben. Nu de wijk Lob C volop in aanbouw is, wordt het daar ook drukker en heeft het verkeer de neiging om komende vanaf de rondweg direct via het fietspad de wijk in te rijden. Fout dus.‘’

Gekken

Graste had niet direct om de greppels gevraagd. ,,Het ging me vooral om een duidelijke fysieke scheiding tussen fietspad en rijbaan. Dat is over een strook van zo'n tweehonderd meter nog steeds niet het geval. Ze rijden daar soms als gekken, er wordt zelfs ingehaald. Bij zo'n manoeuvre komen de auto's op het fietspad terecht met alle risico's vandien.‘’

Volledig scherm Oudenbosch - 13-12-2018 - Verkeerssituatie niet veilig aan de Albanoweg. Het is een weg voor (vracht) verkeer en een fietspad. De eerste 200 meter is dat fietspad niet gescheiden van de weg. Pix4Profs/Peter Braakmann © Pix4Profs/Peter Braakmann

Het Oudenbossche raadslid pleit voor een deugdelijke afscheiding zoals ook op de provinciale wegen rondom Oudenbosch is gebeurd. ,,Een minder dure oplossing mag ook. Als het gemotoriseerd verkeer maar van het fietspad afblijft. Met alleen die greppeltjes zijn we er nog niet.‘’

Bermasfalt

Greppels geven in de optiek van Graste ook een rommelig beeld. Zo pleit hij ook voor een asfaltverharding in de bochten op de kop van de Albanoweg, Vaartweg en Vlettevaart, maar daar wil zijn partijgenoot, wethouder Mollen niet aan. ,,De bochten zijn bewust zo aangelegd om te voorkomen dat het kruisingsvlak te groot wordt, waardoor verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Daar hebben we bermasfalt liggen, echter niet bedoeld als verbreding van de rijbaan.‘’