Grafstenen Vlekkes op sterfdag eerste suikerdirecteur in ere hersteld

Het is op deze vrijdag de veertiende mei een bijzonder moment voor Piet Meijers en leden van heemkundekring Parel aan de Welen. Niet alleen is de restauratie van het in stukken gebroken familiegraf voltooid, ook het ernaast gelegen graf van Jan Frederik Vlekke - vader van - wordt in ere hersteld. Diens grafsteen is schoongemaakt, het opschrift wordt met zwarte lak weer zichtbaar gemaakt.

Precies 118 jaar geleden

Dan springt ook de sterfdatum van de suikerfabrieksdirecteur in het oog: 14 mei 1903. ,,Vandaag precies 118 jaar geleden‘’, zegt Piet Meijers, die het initiatief nam om de graven weer te laten opknappen. ,,De betekenis van de Vlekkes op het gebied van sociale voorzieningen voor de bijna 1500 fabrieksarbeiders is enorm geweest. Hij verhoogde de lonen eind 19e eeuw tot 15 gulden per week, ver boven het normale loonniveau. Vlekke werd daardoor een veelgevraagd redenaar in het land. Hij zat in gemeentepolitiek en werd door de katholieken al vooruit geschoven om ook de Tweede Kamer in te gaan. Door zijn vroegtijdige dood op 54-jarige leeftijd kwam het zo ver niet.

Stichters van de suikerindustrie

Vijf jaar na het overlijden van zijn vader richtte Petrus Vlekke de nieuwe coöperatieve suikerfabriek Dinteloord op. Dit bedrijf is een van de twee overgebleven suikerfabrieken in ons land, inmiddels onder de naam Cosun Beet Company. Op verzoek van Meijers besloot de directie de restauratie van de stichters van de suikerindustrie te bekostigen. In het familiegraf van Petrus ligt ook zij vrouw Marie-Louise Frey en hun dochter Alice Vlekke, die in 1995 overleed.

Nu de graven hersteld zijn, hoopt Meijers dat de gemeente een informatiebord wil plaatsen met een korte levensbeschrijving van de familie. ,,En hun betekenis voor Stampersgat. Niet alleen werkte het hele dorp op de fabriek, Vlekke zorgde voor huisvesting, een eigen parochie met kerk en een bloeiend verenigingsleven.‘’