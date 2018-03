Grafrechten verlopen, 811 graven geruimd

Roosendaal wil alleen Zwarte Pieten en zit niet op nationale intocht Sinterklaas te wachten

10:05 ROOSENDAAL - Alleen Zwarte Piet is welkom in Roosendaal. Voor veegpieten of andersgekleurde pieten is geen draagvlak onder de Roosendaalse bevolking. Tenminste, dat stelt burgemeester Jacques Niederer. Volgens hem zal zijn gemeente geen moeite doen de organisatie van de nationale intocht van Sinterklaas op zich te nemen.